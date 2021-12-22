Hasta yakını, doktoru cam kolonya şişesiyle yaraladı

Mardin’de bir hasta yakını doktoru başına cam kolonya şişesi vurarak yaraladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre hasta yakını M.A., annesine yazılan ilacın yanlış olduğunu ileri sürerek cam kolonya şişesini hastanede görevli dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız’ın kafasına vurdu.

İlk müdahalesi hastanede yapılan Yıldız daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yıldız’a beş gün iş göremez raporu verildi.

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hasta yakını bir personelle doktorun bulunduğu odaya girdikten kısa süre sonra saldırıyı duyan koridordaki hasta ve görevliler de odaya doğru koşuyor. Yaralanan doktor başını tutarak odadan çıkarken saldırgan hastane polisi tarafından yakalanıyor.

Doktorun 10 yıldır görevli olduğu özel hastanenin saldırıyla ilgili açıklamasında doktorun şikayetçi olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A., annesi ile hastaneye gelerek önce hastane girişinde sözlü saldırıda bulunup, daha sonra başhekim odasında da bu tavrını devam ettirip, mesai bitmesine rağmen, ısrarla Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istemiştir. Hastane müdürü odasında bulunan Bayram Yıldız’ın yanına gelerek, en son 7 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia ederek, sözlü saldırıda bulunmuş, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak yaralamıştır. Saldırıyı kınıyoruz ve doktora geçmiş olsun diliyoruz.”

Saldırıya uğrayan Dr. Yıldız ise “Gereken izahatı yapmama rağmen, yapılan tedavinin yanlış olduğunu söylediler. Ben de kendilerine bunu şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp bana saldırdılar. Kolonya şişesini kafama vurdu. Umarım gereken cezayı alır” dedi.

Özellikle salgınla mücadele sürecinde yoğunluklarının arttığını dile getiren Yıldız, buna rağmen hastalara en iyi şekilde hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti: “Yine işimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz. Bu tür şeyler bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Bu tarz olayların yaşanmasını ya da başka bir meslektaşımın başına gelmesini istemiyorum. Onun için yakın takipçisi olacağız.”