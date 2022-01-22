Hasta taşıyan ambulansın şoförü yol verme tartışmasında darp edildi

Adıyaman’da hasta taşıyan ambulansın şoförü, yol isteyen başka bir sürücü tarafından darp edildi.
AA’nıın haberine göre kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Sümerevler Mahallesi’nde hasta taşıyan ambulanstan yol istedi.
Kardan dolayı yolda tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanında bulundurduğu bıçakla tehditte bulundu. Çıkan arbedede ambulans sürücüsü Cumhur Bulut darp edildi.
Araçtaki hasta, başka bir ambulansla hastaneye nakil edildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ambulans şoförü Bulut “Elinde bıçak olduğu için bir şey yapamadık. Hayat kurtarmak için uğraşıyoruz ama nelerle karşılaşıyoruz, şikayetçiyim” dedi.