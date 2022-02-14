Hasta annelerine, yatağının başucuna geyik götürerek sürpriz yaptılar

Avustralya’da yaşayan iki kız kardeş palyatif bakıma ihtiyacı olan annelerinin ömrü boyunca hayalini kurduğu bir şeyi gerçeğe dönüştürdü. Bir geyiği yatağının başucuna götürdü!

Fotoğraflar: Facebook

Melbourne kentinde yaşayan Lisa McDonald, kardeşiyle planladıkları sürprizi ‘The Kindness Pandemic’ adlı Facebook grubunda anlattı, fotoğrafları paylaştı.

Annesinin, Avusturyalı yazar Felix Salten tarafından kaleme alınan ‘Bambi, Ormanda Bir Yaşam’ adlı kitaptan uyarlanan Walt Disney yapımı animasyon film ‘Bambi’yi çok sevdiğini belirten McDonald, evinin sevimli geyik karakterinin heykelleriyle dolu olduğunu aktardı.

Hasta annelerinin iyileşme şansının olmadığını ve yaşam kalitesini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten McDonald, annesinin üzerinde Bambi’nin fotoğrafları olan tişörtler giydiğini ve öyle bir tişörtle yakılmak istediğini, genel olarak da geyikleri çok sevdiğini anlatarak, “Ona bakan ben, kardeşim ve ailenin diğer üyeleri de bu tişörtlerden giyiyoruz. Onlar bizim üniformalarımız gibi oldu” yazdı.

Ölmeden önce annelerini ‘gerçek hayattaki Bambi’yle tanıştırmak isteyen iki kardeş, internetteki arama sonucunda tesadüfen adı ‘Bambi’ olan çiftliğe sahip bir çifte ulaştı. Simone ve Chris’in çiftliğinde geyik olduğunu öğrenince 2,5 saatlik yol gidip annelerine sürpriz yapmak istediklerini anlattı ve yardım istedi.

Simone ve Chris, geyiği getireceklerine dair söz verdi. Bir gün sonra annelerinin durumu fenalaşınca McDonald haber verdi ve bu ziyaret önce çekilerek acilen yapıldı.

Yaşlı kadının geyiği yatağının baş ucunda görünce yüzünde beliren şaşkınlık ve mutluluk ifadesi onun bunu ne kadar çok istediğinin göstergesiydi.

Çiftlik sahiplerinin kucağında odasına girince mutluluğu gözlerinden okunan anneleri için o kadar yolu araçla gelen Chris ve Simone’a teşekkür eden McDonald, “Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Ailemiz için çok büyük bir jest yaptılar. Çok güzel bir anı, hiç unutamayacağımız bir gün oldu” ifadelerini kullandı.

Görüntüler Facebook kullanıcılarının içini ısıttı, duygulandırdı. Binlerce yorum geldi. Çoğunluk McDonald’ın annesine iyi dileklerini iletti. Bir kullanıcı, “İnanılmaz güzel bir görüntü. Mutluluktan gözleri parlıyor. Güzel annenize şifa diliyorum” yazarken bir diğeri, “Görüntüleri izlerken gözümden yaşlar süzüldü. Anneniz için ne kadar güzel bir şey yapmışsınız. Çok güzel iki kız çocuğu yetiştirmiş” ifadelerini kullandı.