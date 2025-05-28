Haşemalı kadını havuza sokmayan iki kişiye hapis cezası

Düzce’de haşemalı kadını havuza sokmayan site yöneticisi ve görevlisine bir yıl sekizer ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Akçakoca ilçesindeki sitede oturan Meral Algün, 2024 Temmuz’da haşemayla havuza girdiği sırada engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle şikayette bulunmuş, site yöneticisi ve görevlisi gözaltına alınmıştı. Yönetici A.K. ve görevli S.D. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Olaya ilişkin davada karar duruşması bugün yapıldı.

Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, iki sanığa ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamasıyla bir yıldan üçer yıla kadar hapis talep etti.

İki sanık suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Algün’ün avukatı sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme iki sanığa ‘birden fazla kişiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan bir yıl sekizer ay hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren hakim, ayrıca sanıkların beş yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.