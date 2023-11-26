Hasan Cemal: Terör, soykırım, utanç

Önce HAMAS…
Sonra İsrail…
Ve oluk gibi gibi akan kan ve gözyaşı…
Diyorum ki:
İsraillilerin, Yahudilerin, ve Filistinlilerin kendi devletleriyle barış içinde yaşamaları gerekir. Kalıcı ve hakça barış bundan geçer.
Öte yandan 7 Ekim sonrası İsrail’in yaptığı soykırımdır, devlet terörüdür; HAMAS’ın yaptığı da terördür; ikisi de insanlığa karşı işlenmiş suçlardır!
Batı’nın, İsrail karşısındaki sessizliği ise utanç vericidir!
Yaşanan acılara tarafsız kalmak ya da bir tarafa destek çıkmak da, insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmaktır…