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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Cemal: Terör, soykırım, utanç

Önce HAMAS…

Sonra İsrail…


Ve oluk gibi gibi akan kan ve gözyaşı…

Diyorum ki:

İsraillilerin, Yahudilerin, ve Filistinlilerin kendi devletleriyle barış içinde yaşamaları gerekir. Kalıcı ve hakça barış bundan geçer.

Öte yandan 7 Ekim sonrası İsrail’in yaptığı soykırımdır, devlet terörüdür; HAMAS’ın yaptığı da terördür; ikisi de insanlığa karşı işlenmiş suçlardır!

Batı’nın, İsrail karşısındaki sessizliği ise utanç vericidir!

Yaşanan acılara tarafsız kalmak ya da bir tarafa destek çıkmak da, insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmaktır…

Hasan Cemal’in yazısı

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