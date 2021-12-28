Hasan Basri Yalçın: Vatandaş, hükümetin verdiği garantilere güvenebileceğini hissetti

Faizler inmeye başlayınca doların yükselme ihtimali de artar. Fakat 18’e çıkmaz. İşte burada spekülasyon devreye girdi. “Ülke batıyor” iddiaları nedeniyle vatandaş dolara hücum etti. Kalabalıkları provoke eden spekülatörler ile hükümet arasında bir bilek güreşi başladı. Erdoğan bunun bir spekülasyondan ibaret olduğunu ve dolara hücumun yanlış olduğunu defalarca söyledi. Sonra Merkez Bankası üç kez müdahale etti.

Ama spekülasyon kartopu gibi büyüdüğünden önüne geçmek kolay olmadı. O nedenle hükümet çok daha etkin tedbirler aldı. Bu tedbirler alındıktan sonra spekülasyon son buldu. Korku iklimi çöktü. Çünkü vatandaş, hükümetin verdiği garantilere güvenebileceğini hissetti. Olan bundan ibaret.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı