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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: Türkiye müzakerelerde ciddiye alınan üç beş aktörden biri

Durum oldukça açık. Avrupalı liderler kriz içinde bir o tarafa bir bu tarafa koşuyor, ama hiçbir tarafa yaranamıyor. Övünmek gibi olmasın ama aynı Putin, önümüzdeki ay önce Çin’i ardından da Türkiye’yi ziyaret edecek. Yine Peskov yaptığı bir açıklamada aynen şöyle dedi: “Eğer Türk ortaklarımız, Kiev ve ABD’yi ilgili anlaşmanın uygulanması için etkileyebilecek durumdaysa bunu ancak memnuniyetle karşılarız.”

İşte yeni uluslararası düzen ve Türkiye’nin bu düzendeki rolü derken tam da bunu kastediyoruz. Eskinin mağrur Fransız’ı şamar oğlanına dönerken Türkiye müzakerelerde ciddiye alınan üç beş aktörden biri haline geldi. Kolay olmadı ama oldu. Putin, Türkiye’nin siyasi iradesini ve kendisine çıkarabileceği maliyeti iyi gördü.


Bu Türkiye’nin sorunu çözeceği anlamına gelmez. Sadece şu kadarı bile önemli. Putin, Fransa’yı ve Avrupa’yı zerre kadar umursamazken Türkiye’yi ciddiye almadan edemiyor. İşte fark burada.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

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