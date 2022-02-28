Hasan Basri Yalçın: Rusya işleri çok daha çirkinleştirebilir

O nedenle Putin şimdi çok daha fazla acelesi olduğunu düşünecektir. Bu da yeni hatalara sürükleyebilir. Bu dediklerimden Ukrayna Rusya’yı kesinlikle yenecek gibi bir sonuç çıkmasın. Aksine Ukrayna’nın bir yerlerde direnç noktası kırılacaktır. Rusya işleri çok daha çirkinleştirebilir. Halep’ten, Dera’dan biliyoruz, malesef. İş o safhaya gelince Ukrayna çözülebilir. Ama dediğim gibi. Bakmayın dünyanın Ukrayna etrafında kardeşlik pozları verdiğine. Kimsenin derdi Ukrayna’nın bağımsızlığı değil. Öyle olsa daha önceden savunurlardı. Şimdi Rusya’nın ayağı takıldı diye Ukrayna badem gözlü oldu. Yoksa çoktan terk edeceklerdi.
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