Hasan Basri Yalçın: NATO her şeyden önce bir caydırıcılık ittifakıdır

Ne var bunda diyemezsiniz. Öyle değil! NATO ideolojik bir işbirliği örgütü değildir. NATO bir savunma ittifakı bile değildir. NATO her şeyden önce bir caydırıcılık ittifakıdır. Eğer NATO’nun caydırıcılığını çökertirseniz NATO’dan geriye hiçbir şey kalmaz. Caydırıcılığı sürdürmenin yolu da basitlik ve kredibiliteden geçer. Her türlü karmaşa ve güvensizlik NATO’nun sınırlarını aşındırır. Genişlemek derinleşmeyi getirmez. Aksine her genişleme NATO’yu caydırıcılık bağlamında daha da sığ hale getirir.

Aslında “yaygınlaştırılmış caydırıcılık” stratejisi gerçekten uygulansa yeni katılımların da sindirilmesi mümkün olurdu. Ancak ABD bu öncü rolü oynamadığı müddetçe NATO’nun caydırıcılığı tartışmaları hiçbir zaman bitmeyecektir. ABD’nin yokluğunu yeni ülkelerin katılımıyla kapatamazsınız. Caydırıcılık olmadığında da müttefikleriniz sizi savaşa sürükleyebilecek bir maliyete dönüşür.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı