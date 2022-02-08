Hasan Basri Yalçın: Millet İttifakı baştan beri organik görüntü vermedi

Millet İttifakı baştan beri aslında bir siyasi mühendislik projesi olması nedeniyle hiçbir zaman organik bir görüntü vermedi. İttifakın iki ana partisi diyebileceğimiz CHP ve İyi Parti bile hangi konularda ortak olduklarını topluma açıkça beyan edemediler. Bir ara “güçlendirilmiş parlamenter sistem” sözleri ediliyordu ama gün geçtikçe bunun çok da ikna edici olmadığını gördüklerinden olsa gerek, o kavram artık eskisi kadar sık kullanılmıyor. Tabii bir de bu sıralar cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi var ki, aslında oradaki çekişme nedeniyle diğer başlıklara pek vakit kalmamış da olabilir. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıkça İyi Parti tarafından reddediliyor. Hatta Meral Hanım başka adayları ön plana bilerek çıkartıyor.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı