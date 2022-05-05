Hasan Basri Yalçın: İnşallah bu proje hızla sahneye konur

1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmeleri için bir proje duyuruldu. Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelere zaten 500 bin civarında geri dönüş olmuştu. Ancak PYD ve Esad kontrolündeki bölgelere maalesef geri dönüş yapılamıyor. Bu siyasi denklem değişmedikçe bir çırpıda Suriyelilerin evlerine dönmeleri sağlanamaz.

Ancak Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelerde ciddi altyapı çalışmaları yapılacak olursa çok daha fazla sayıda insanın bu bölgelere gitmesi sağlanabilir. O nedenle de Erdoğan’ın duyurduğu projenin altyapı çalışmaları üzerine kurulduğunu düşünüyorum. İnşallah Türkiye hızla bu projeyi sahneye koyar. Böylece hem yabancı karşıtlığının kurumsallaşması engellenebilir hem de Türkiye’nin güney sınırları daha güvenli hale gelir.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı