Hasan Basri Yalçın: Helalleşme çağrısından çok siyasi açılım sepeti gibi duruyor

Helalleşme hem dini hem de kültürel olarak önemli bir değerimiz. Sevdiklerimizi son yolculuğuna uğurlamayı bile helalleşme üzerinden yaparız. Kavram kendi başına önemlidir. Dile getirildiğinde de hepimiz frene basıp düşünme ihtiyacı hissederiz. Bu nedenle Kılıçdaroğlu da helalleşmekten bahis açınca anlamaya çalışıyoruz. Ne demek istiyor?

Ama pek de anlayabildiğimi söyleyemem. Zira bu bir helalleşme çağrısından çok siyasi açılım sepeti gibi duruyor. İçine aklına gelen ne varsa doldurmuş. Bilgisayar oyununda bölüm geçebilmek için tüm tuşlara aynı anda basmak gibi. Bir yanıyla dindarlara, bir yanıyla milliyetçilere, öbür yanıyla liberallere, başka yanıyla Kürtçülere seslenmiş.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı