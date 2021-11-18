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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: Helalleşme çağrısından çok siyasi açılım sepeti gibi duruyor

Helalleşme hem dini hem de kültürel olarak önemli bir değerimiz. Sevdiklerimizi son yolculuğuna uğurlamayı bile helalleşme üzerinden yaparız. Kavram kendi başına önemlidir. Dile getirildiğinde de hepimiz frene basıp düşünme ihtiyacı hissederiz. Bu nedenle Kılıçdaroğlu da helalleşmekten bahis açınca anlamaya çalışıyoruz. Ne demek istiyor?

Ama pek de anlayabildiğimi söyleyemem. Zira bu bir helalleşme çağrısından çok siyasi açılım sepeti gibi duruyor. İçine aklına gelen ne varsa doldurmuş. Bilgisayar oyununda bölüm geçebilmek için tüm tuşlara aynı anda basmak gibi. Bir yanıyla dindarlara, bir yanıyla milliyetçilere, öbür yanıyla liberallere, başka yanıyla Kürtçülere seslenmiş.


Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

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İktisatçı Sönmez: Artık ekonomik önlemler işlemez, olanlar erken seçimi dayatacak

İktisatçı Mustafa Sönmez, iktidarın seçmeni elde tutmak için ekonomiyi feda etme davranışı içine girdiğini belirterek durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Erdoğan’ın ‘hezimet’ endişesiyle dilini sertleştirerek pazarlıkta elini güçlendirmeye çalıştığını düşünen Sönmez, gelişmelerin erken seçimi dayatacağı görüşünde.

Helalleşme meselesi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı, toplumsal barışı oluşturma, bu anlayışı yaygınlaştırma çabasıdır.
Bitmez bilmeyen bu kan davalarına son verme çağrısıdır.

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Asan görevlinin kimliği tespit edilmeyecek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektörü protesto eylemleri kapsamında açılan bir meydan sergisinde, ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ sergilenmesinden ötürü yedi öğrencinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Avukatlar, özel güvenlik görevlilerinini dava konusu görseli astığına ilişkin görüntüyü mahkemeye sundu. Mahkeme, görüntüdeki görevlinin kimliğinin tespitine iliştin talebi reddetti.