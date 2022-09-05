Hasan Basri Yalçın: Erdoğan, ‘Bir gece ansızın’ diyerek NATO ve ABD’ye mesaj veriyor

Son dönemde sadece artış gösterdi. O nedenle daha derindeki sebeplere bakmakta fayda var. Aslına bakarsanız Yunanistan’ın bu tür krizlerden elde edebileceği pek bir çıkarı da yok. Ne Ege de ne Akdeniz’de statükoyu bozacak bir yeteneğe sahip olmadığını kendileri de bilir. Ama Yunanistan’ın bildiği başka bir gerçek daha var. Kriz ne kadar yükselirse yükselsin bir saatten sonra düşme eğilimi gösterecektir. Şu sıralar ne Türkiye Yunanistan kadar sorumsuzluk yapar ne de NATO’nun geleceği böylesi bir krize açık. Amerika Yunanistan’ı kışkırtıyor olabilir ama mantıken bu kışkırtmanın bir sınırı da olması gerekir. Amerika’nın şu sıralar en son istediği şey NATO’nun böylesi bir kırılmaya uğramasıdır. ABD Türkiye’nin başını ağrıtacak bir Yunanistan’ı tabii ki tercih eder. Ama bu işin kavgaya dönmesi tüm Avrupa dengelerini alt üst edeceğinden ABD’nin de bir sınırı vardır.

Zaten bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO ve ABD’ye mesaj veriyor. Çok da bildik bir dille uyarıda bulunuyor. “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesinin amacı bu.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı