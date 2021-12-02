Hasan Basri Yalçın: Ekonomi, güvenlik siyasetinin taşıyıcı sütunlarından biridir

Kılıçdaroğlu, MGK’da ekonomi başlığının görüşülmesinden ve buna dair bir kararın diğer kararlar arasında açıklanmasından incinmiş. Ben de anlamaya çalışıyorum. Acaba bundan neden rahatsız olur bir insan?

Mantık çerçevesinde ele alırsanız, iki ihtimal düşünebilirsiniz. Ya prensip olarak MGK’nın ekonomi meselesini ele almaması gerektiğini düşünüyordur ya da açıklanan kararı doğru bulmamıştır. Bakalım öyle mi?

Eğer birincisiyse asıl sebep ve Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu’nun ekonomik güvenlik konusunu ele almasının yanlış olduğunu düşünüyorsa, durum vahim. Zira bu konulara azıcık kafa yormuş herhangi bir kimse çok açıkça bilir ki, ekonomi, güvenlik siyasetinin taşıyıcı sütunlarından biridir. Hem güvenlik politikalarının bir amacı olarak görülebilir hem de güvenlik politikalarının tartışılmaz bir enstrümanıdır.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı