Hasan Basri Yalçın: Batı dünyasında topyekûn bütünleşme süreci

İsveç’in ve özellikle Finlandiya’nın NATO koruma şemsiyesi altına girmek istemesi kolayca anlaşılabilir. Rus tehdidine karşı Ukrayna’nın yaşadıklarını bugün değilse bile başka bir vakitte yaşayabileceklerini düşünmek özellikle Finlandiya için oldukça mantıklı. Gerçi bu ülkeler Soğuk Savaş döneminde bile bu adımı atmamıştı ve özellikle Rusya Ukrayna’da çakıldıktan sonra güvenlik açısından daha da rahatlamaları gerekir. Dahası İsveç için böylesi bir tehdit yok denecek kadar az. Ancak dediğim gibi Rus karşıtlığı havasıyla Batı dünyası topyekûn bir bütünleşme süreci inşa etmeye çalışıyor. O nedenle de bugün İsveç ve Finlandiya üyelik sürecini başlattı
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