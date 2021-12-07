Hasan Basri Yalçın: Bana sorarsanız model, Çin modeli olarak adlandırılamaz

Ne zaman Türkiye’ye bir model yakıştırması yapılsa arkasındaki niyeti anlamaya çalışmak lazım. Malum vaktinde Malezyalılaşmaktan falan bahsedenler vardı. Hâlâ var mı bilmem de bu sıralar Türkiye’nin Çin modeline geçiş yaptığını konuşmak pek bir moda. Ve nedense bu konularda Türkiye’nin ucuz işgücüne geçiş yaptığı ve otoriterlik tartışmaları başgösteriyor.

Bana sorarsanız model, Çin modeli olarak adlandırılamaz. Çin modeli denilecekse bile asıl gündem ucuz işçilik veya otoriterlik meselesi değildir. Birilerinin elinde bir Çin yaftası hemen yapıştırma peşinde olduklarından maalesef konu asıl mecrasından sapıp gidiyor.

Bilinçli bir saptırma ve yaftalama yapılmayacaksa model büyüme modeli olarak adlandırılabilir. Odaklanılacak kelimelerin de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olduğunu düşünüyorum.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı