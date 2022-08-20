Hasan Ardıç: Ekonomik gidişata alışmak son derece tehlikeli

Ülke ekonomisi iyi de olsa, kötü de olsa, mevcut duruma ve gidişata alışmak bana göre son derece tehlikelidir. İyi ise bu duruma alışarak rehavete kapılmak olasıdır. Ama daha kötüsü, kötü giden bir ekonomik yapıya alışmak; işte bu, en kötüsüdür. Ekonomi dinamiktir, değişimler bazen çok hızlı olabileceği gibi, zamana yayılarak yavaşça da olabilir.

Örneğin yüksek enflasyona alışmak… Tehlikeli olup, alışmak, bir anlamda umursamamak ve/ veya çaresiz bir umursamazlığı beraberinde getirecektir.

Gıda enflasyonu, genelde yüksek bir enflasyondur, mevsimsel etkilenme oranı yüksektir, yaşamsal öneme haiz olması bakımından belki de en önemli enflasyondur. Hele ki gıda enflasyonu talep enflasyonu kökenli değil de maliyet enflasyonu bazlı ise, işte o zaman buna alışmak gerçekten istenmemesi gereken bir durumdur.

Hane halkı, orta ya da daha düşük gelir profilinde yaşamaya çalışanlar, yoksulluk sınırında ya da altında olanlar için çok rahat “Alışmayacaklar da ne yapacaklar?” gibi tuhaf bir yaklaşımda bulunanlar olabilir. Buna katılmak da mümkün değildir.

Hasan Ardıç’ın yazısı