Harvard’lı profesörün genç kalma sırrı

Harvard Tıp Fakültesi Paul F. Glenn Yaşlanma Araştırma Biyolojisi Merkezi’nin eş direktörü ve genetik bölümünde profesör David Sinclair, sağlıklı kalıp iyi yaşlanmak için üç önerisi bulunuyor.

David Sinclair. Fotoğraf: Insider

Sinclair, günlük rutininin biyolojik yaşından 10 yaş daha genç kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor. 54 yaşındaki Sinclair daha önce de “Doğum günü mumları size ne kadar iyi yaşadığınızı ve kesinlikle kaç yılınız kaldığını söylemezler” demişti.

Peki Sinclair’e göre iyi yaşlanmanın ve genç kalmanın sırrı nedir? Fortune’nun aktardığına göre otuzlu yaşlarının başında bu konu üzerine çalışmaya başlayan Sinclair’in üç tavsiyesi var.

Resveratrol tüket

Sinclair meyve, yer fıstığı ve kırmızı şarapta yaygın olarak bulunan bir polifenol veya doğal antioksidan olan resveratrolü sık sık tüketir. Profesör bunun her sabah bol miktarda yoğurtla tüketiyor. Yanında da polifenollerle dolu yeşil matcha çayı içiyor.

Araştırmalar, polifenollerin antioksidan özelliklerinin bağırsak mikrobiyomunu güçlendirmeye, doku hasarı riskini azaltmaya, ruh halini iyileştirmeye ve kalp gücünü artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Sinclair, kabaca 15 yıldır sabahları polifenollere öncelik verdiğini dile getiriyor.

Kahvaltıyı atla

Sinclair, büyük öğünler arasında 16-18 saat bekleyerek kahvaltıyı atlıyor.

Genelde çok geç bir öğle yemeği veya büyük bir akşam yemeği yediğini belirten Sinclair, bu rejime daha genç yaşta başlamanın riskli olabileceğini ve yetersiz beslenmeden doğabilecek sorunlara karşı uyarıda bulunuyor.

Araştırmalar, aralıklı orucun diyabet, kalp hastalığı ve yaşlanmanın birçok temel taşı olan bunama riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ama bu yöntem herkese uygun değil ve sağlık riski oluşturabilir. Bu konuda beslenme uzmanlarına danışılmalı.

Şeker etten kaçın

Sinclair şeker ve et tüketmekten kaçınarak bitki odaklı bir diyeti takip ediyor.

Diyetinde pirinç, badem ve kuskus önemli bir yer kaplıyor. Profesör ayrıca ‘gece içkisi’ de tüketmiyor: “Süt ürünlerinden ve alkolden kaçınıyorum. Çok nadiren bunlardan herhangi birini yerim veya içerim ara sıra kutlama yapmak için.”

Bitki bazlı bir diyetin diyabet, bunama, obezite ve yüksek tansiyon riskini azaltmak gibi yararları bulunuyor. Bitki bazlı gıdalar ayrıca kardiyovasküler hastalık olasılığını azaltmaya yardımcı olur. Harvard Health’e göre benzer şekilde fazla şeker tüketmek diyabet, obezite ve kalp problemlerine yol açabilir.