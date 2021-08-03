‘Harry Potter’, seri yeniden çekilseydi hangi karakteri oynamak istediğini açıkladı

Harry Potter roman serisinin beyaz perde uyarlamalarındaki başrol Daniel Radcliffe, seri yeniden çekilseydi ‘Sirius Black’ ya da ‘Remus Lupin’i oynamak istediğini açıkladı.

Daniel Radcliffe. (Fotoğraf: Reuters)

Britanyalı yazar JK Rowling’in en çok satanlardan inmeyen kitap serisi, film serisinin yanı sıra bir tiyatro oyunu, bir yan film serisi (Fantastik Canavarlar) ve çok yakında çıkacak bir video oyununa da uyarlandı. Radcliffe, 2001 ve 2011 yılları arasında çekilen sekiz Harry Potter uyarlamasının hepsinde başrol oynadı.

Ünlü oyuncu, podcast sunucusu Josh Horowitz’e şunları söyledi: “Olası bir yeniden çekimde muhtemelen Sirius Black veya Remus Lupin’i oynamak isterdim. Onlar her zaman harika bulduğum iki karakterdi. İki karakterle ilgili çekimler konusunda çok ihtiyatlıyım. O sahneler filme dair en sevdiğim anılardan bazıları” dedi. Radcliffe, daha önce serinin hayatının bir noktasında yeniden çekileceğine inandığını söylemişti.

Mevcut film serisinde, Black’i Gary Oldman, Lupin’i ise David Thewlis canlandırdı.