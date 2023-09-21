‘Haritalar’ın yıkık köprüye yönlendirmesi sonucu ölen sürücünün ailesinden Google’a dava

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “EGO’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır” dedi.