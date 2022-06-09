Hapse girmesine neden olan havayolu şirketine dava açtı

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan bir adam, Teksas eyaletindeki bir hırsızlığın şüphelisi olarak kendisini polise bildiren ve cezaevine girmesine sebebiyet veren havayolu şirketine dava açtı.

Fotoğraf: New York Post

Michael Lowe, 12 Mayıs 2020’de, Arizona’daki Flagstaff kentinden Nevada eyaletinin Reno kentine uçmak için yola çıktı. American Airlines’tan biletini alan Lowe’un uçuşu aktarmalıydı. Aktarma için Teksas’taki Dallas-Forth Worth Havalimanı’na indiklerinde mağazalardan birinde hırsızlık oldu.

Güvenlik kamerası kayıtları ‘şüpheli’nin Lowe’un bindiği uçağa bindiğine işaret ediyordu. Havayolu şirketi durumu polise bildirdi. Polis görüntüleri ve yolcu listesini istedi. Şirket prosedürün dışına çıkarak uçağa biniş esnasındaki tüm görüntüler yerine sadece bir yolcunun görüntüsünü gönderdi. O da Lowe’unkiydi. Lowe maskeliydi. Oysa, hırsızlık yapıldığı anda kameraya yansıyan kişinin maskesi yoktu ve saçı Lowe’dan kısaydı, ona göre daha ince ve uzun boyluydu. Ancak bu fiziksel farklılıklara rağmen havayolu şirketi Lowe’u ‘şüpheli’ olarak bildirdi.

Karışıklık nedeniyle Lowe, havalimanındaki hırsızlıkla ilgili soruşturma kapsamında bir yıl sonra tutuklandı. 4 Temmuz 2021’de New Mexico’da tatil yaparken onu tutuklayan polis ekibi, soruşturma açıldığını, daha önce mahkemeye çağrıldığını ancak gitmediğini, hakkında tutuklama kararı olduğunu söyledi.

CBS’e konuşan Lowe, polise ‘yanlış kişiyi’ tutukladıklarını, hiçbir şeyden haberi olmadığını anlatmaya çalıştı ancak ikna edemedi. 17 gün New Mexico’daki bir cezaevinde kaldı.

Çıplak arama yapıldı

Çıplak üst araması yapıldı, beton zeminde yattı. Covid-19 vakalarının yüksek olduğu bir dönemde kimsenin maske takmadığı bir cezaevinde kaldı. Hakim karşısına çıktığında tek seçeneğinin hırsızlığın yapıldığı Teksas’taki yetkililere teslim edilmesi olduğu söylendi. Teksas’ta, haksız yere tutuklandığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Yaşadığı Flagstaff kentine gitmek için 12 saatlik otobüs yolculuğu yapan Lowe şöyle konuştu: ”Beni serbest bıraktıktan sonra en yakındaki McDonald’s’ın tuvaletinde üstümü başımı temizlemeye, yıkanmaya çalıştım ama çalışanlar dışarı çıkardı. tatildeyken tutuklandığımda şoke oldum. Neyle suçlandığımı anlamam zor oldu. Böyle bir karışıklık nasıl olabilir anlayamıyorum. 17 gün perişan oldum. Eve vardığımda ayakta duracak halim yoktu. Büyük bir travma yaşadım.”

Hala kendine gelemediğini ve bu büyük yanlışlık nedeniyle havayoluna dava açan Lowe, ”Bana yaşattıklarının hesabını sormak istedim” dedi.

Avukatı Scott Palmer, ”Meslek hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Birine olduysa herkese olabilir. Bu nedenle hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Havayolu şirketi böyle bir şey yapmasa polis tutuklama emri çıkaramazdı. Her şey onların müvekkilimin isim ve görüntüsünü vermesiyle başladı” ifadelerini kullandı.

American Airlines’ın sözcüsü Rob Himler de yasa gereği polis ve mahkemenin taleplerini yerine getirmek zorunda olduklarını, işbirliği yapmaları gerektiğini söylemekle yetindi.