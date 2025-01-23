Hans Zimmer, Suudi Arabistan milli marşını yeniden yorumlayacak

Alman film müziği bestecisi Hans Zimmer, Suudi Arabistan’ın milli marşını yeniden yorumlamak ve düzenlemek üzere ülke yetkilileriyle anlaştı.

Hans Zimmer. Fotoğraf: hanszimmerlive.com

Saudi Gazette‘nin haberine göre Suudi Arabistan, ‘Krallığın kültürel ortamını zenginleştirmek’ amacıyla dünyaca ünlü müzisyen Hans Zimmer’la işbirliği yapacak.

Görüşülen projeler arasında Suudi Arabistan milli marşının yenilikçi bir yorum ve farklı enstrümanlarla yeniden düzenlenmesi de var.

Bir başka projeyse Zimmer’ın Suudi Arabistan’ın kültürel mirasından izler taşıyacak ‘Arabistan’ adında özgün bir eser bestelemesi.

Bu eserin hem krallığı yüceltmesi hem de ülkenin sanatını temsil etmesi bekleniyor.

Suudi Genel Eğlence Kurumu’nun Zimmer’la yaptığı toplantıda konuşulan bir diğer konu da Riyad’da büyük bir konser düzenlemek oldu.

Ayrıca yapımı süren ‘Halid bin Velid’ filminin müziklerinin de Zimmer’a yaptırılması konuşuldu, fakat kesin bir anlaşmaya varılmadı.

Kariyerinde iki Oscar dört Grammy ödülü kazanan Zimmer, aralarında Gladyatör, Yıldızlararası, Dunkirk ve Dune’un da olduğu pek çok filmin müziğini besteledi.