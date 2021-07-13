Hande Fırat: ‘Kılıçdaroğlu’nun aklında neler var’ sorusunu yakın kaynaklara yönelttim

Kılıçdaroğlu’nun aklında neler var sorusunu kendisine yakın kaynaklara yönelttim. Edindiğim yanıtlara göre şu tespitleri yapabiliriz:

Genel başkanlar makamlarından kaynaklı aday olmak isterler, bu da çok doğaldır. Bu Kılıçdaroğlu için de Meral Akşener için de geçerli.

Bir ittifakla hareket ediliyorsa ortak adayın kim olacağına o ittifak karar verir.

Kılıçdaroğlu’nun aklında kimsenin başa oturamayacağı, herkesin eşit olacağı yuvarlak bir masada buluşmak var. Masanın namusuna da kimse halel getirmemeli. Hiç kimse de adını o masaya dayatmamalı.

Masa dışından aktörlerin de ismi oraya gelebilir. Ancak süreci kimse kendi adını o masaya dayatarak enfekte etmemelidir.

Hande Fırat’ın yazısı