Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hande Fırat: ‘Kılıçdaroğlu’nun aklında neler var’ sorusunu yakın kaynaklara yönelttim

Kılıçdaroğlu’nun aklında neler var sorusunu kendisine yakın kaynaklara yönelttim. Edindiğim yanıtlara göre şu tespitleri yapabiliriz:

Genel başkanlar makamlarından kaynaklı aday olmak isterler, bu da çok doğaldır. Bu Kılıçdaroğlu için de Meral Akşener için de geçerli.


Bir ittifakla hareket ediliyorsa ortak adayın kim olacağına o ittifak karar verir.

Kılıçdaroğlu’nun aklında kimsenin başa oturamayacağı, herkesin eşit olacağı yuvarlak bir masada buluşmak var. Masanın namusuna da kimse halel getirmemeli. Hiç kimse de adını o masaya dayatmamalı.

Masa dışından aktörlerin de ismi oraya gelebilir. Ancak süreci kimse kendi adını o masaya dayatarak enfekte etmemelidir.

Hande Fırat’ın yazısı

SON HABERLER

Mobil oyunlara altı ayda 45 milyar dolar harcandı

Küresel mobil uygulama harcamaları 2021’in ilk yarısında yüzde 24’ten fazla artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Uygulamalar içinde mobil oyunlar ise 44,7 milyar dolarla aslan payının sahibi.