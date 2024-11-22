Handan Sema Ceylan: İş Bankası genel müdürüne göre 2025 sonunda enflasyon yüzde 26’ya inebilir

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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 için enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı. Aran, geçtiğimiz yıl yaptığı tahminlerin bir kesimi kızdırdığını ancak gelinen noktada öngörülerinin tuttuğunu söyleyerek, “Geçen sene, 2024 sonunda enflasyon yüzde 42 enflasyon olur dediğimde beni hayalcilikle suçlamışlardı. Çünkü enflasyon yüzde 85’ti. Şimdi yıl sonunu yüzde 44’le kapatacağı konusunda bir konsensus oluştu. Öngörülerim tuttu. 2025 sonu için de tahminim; enflasyonun da faizin de yarı yarıya inmesi” şeklinde konuştu.

Antalya’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne giden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Aran, “Enflasyonla mücadelede yavaş da olsa sonuç alıyoruz. Programın kararlılıkla sürdürülmeli. Nasıl bir bedel ödediğimizin farkında olmalıyız ki kıymetini bilelim. Örneğin şu anda karlılıklar ciddi baskı altında ama her sene karlılık yılı olmayabilir, eve ekmek girmesi önemli” dedi.

Önümüzdeki yıl sonu için izlenen politikalar devam ederse enflasyonun yüzde 24- 26 arasındaki bir noktada biteceğini öngördüğünü kaydeden Aran, şunları söyledi: “İşlerimizin arzu ettiğimiz şekilde iyi gidebilmesi için mutlaka enflasyonun kontrolünü sağladığımız, Türkiye’de yüzde 17 olan enflasyonu yüzde 19 politika faizi ile yönetebildiğimiz noktalara dönmemiz gerek. Hatırlarsınız, o dönem başladığında yüzde 19 olan politika faizini hiçbir şey gözetmeksizin indirerek yüzde 17’lik enflasyonu indireceğimizi düşündük. Ve bu yola öyle başladık. Bu da enflasyonun yüzde 85’e çıkmasına, kontrolü kaybetmeye ve 8 lira olan dolar kurunu bugünlere getirmeye vesile olan yolculuğu başlattı. 2025 ile ilgili olarak umudum, beklentim hem faizin hem de enflasyonun yarı yarıya düştüğü bir yıl olması… Aralık 2025’te faizin 50’den 25’e indiği, enflasyonun da 44’ten 22’ye indiği bir yolculuk. Bunun, hepimize nefes aldıracak bir süreç olacağına inanıyorum.”

Handan Sema Ceylan’ın yazısı