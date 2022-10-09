Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 38 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Fotoğraflar: AA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve ihraç edilen malları taşıyan TIR güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sınır kapılarında yoğunluk yaşanmasına sebep oluyor.

Hamzabeyli’de yüzlerce TIR sürücüsü Bulgaristan’a giriş için sıra bekliyor.

Macaristan’a giden TIR sürücüsü Mutlu Aydoğan, AA muhabirine, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi.

Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden Aydoğan, “Bulgaristan arabaları çekemiyor. Bulgaristan’ın sıkıntısını şu anda biz çekiyoruz. Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı” dedi.

Polonya’ya giden Ömer Kılıç da 14 saattir beklediğini, Bulgaristan’ın yoğunluğa yanıt veremediğini belirterek, “Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor. Türkiye çalışıyor. Bulgaristan tarafı belli bir kotada araç alıyor. Böyle olunca sorun oluyor” ifadelerini kullandı.

Sait Çelik de gece saatlerinde sıraya girdiğini, yemek ihtiyaçlarını araçlarında gidermeye çalıştıklarını belirtti.