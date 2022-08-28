Hamile tutukluyu hastaneye götürürken kahve molası vermişler: Bebeğini kaybeden kadına tazminat ödenecek

ABD’de, doğum için kendisini hastaneye götürmekte geç kalan ve yolda Starbucks’ta kahve molası veren cezaevi çalışanlarının ihmali nedeniyle bebeğinin öldüğünü savunarak şikayetçi olan eski tutukluya 480 bin dolar (8 milyon 718 bin lira) ödenecek.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Sandra Quinone, California eyaleti sınırlarındaki ‘Orange County’ adlı bölgede Mart 2016’da hapse atıldığında altı aylık hamileydi. Hapse girdikten birkaç gün sonra beklenmedik bir şekilde doğum başladı. Quinone hücresindeki acil durum düğmesine bastı ve yardım istedi. Ancak görevliler iki saat sonra geldi. Onu sancılar içinde kıvranırken görünce acil ambulans çağırmak yerine kendileri hastaneye götürmeyi tercih etti.

Hamile kadına tıbbi destek de vermeyen cezaevi çalışanları yolda Starbucks’ta durup kahve içti. Kanaması olan Quinone’yi de araçta beklettiler.

Quinone hastaneye vardığında bebeğini dünyaya getirdi. Ancak bebek kısa süre içinde öldü.

Bir ay sonra, Nisan 2016’da serbest bırakılan Quinone, 2020’de, cezaevi çalışanlarının ihmali nedeniyle bebeğini kaybettiğini savunarak hukuki mücadele başlattı.

Dava dilekçesinde, sadece yardıma gelmekte geç kalmadıklarını, bir de kahve molası vererek onun ve bebeğin sağlığını iyice tehlikeye attığı savunuldu. Ayrıca, Orange County’deki yetkililerin cezaevi personeline gerekli eğitimi vermediği vurgulandı.

Orange County Müfettiş Kurulu, Quinone’ye 480 bin dolar tazminat ödenmesine onay verdi.