57 şirket halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay bekliyor.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

SPK son olarak 10 Kasım’da Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı. Halka arz onayı bekleyen hala 57 şirket bulunuyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre SPK’dan halka arz onayı bekleyen şirketler şöyle: