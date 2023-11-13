57 şirket halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay bekliyor.
Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.
SPK son olarak 10 Kasım’da Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı. Halka arz onayı bekleyen hala 57 şirket bulunuyor.
halkaarz.net’in aktardığına göre SPK’dan halka arz onayı bekleyen şirketler şöyle:
- Vakıf Faktoring
- Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- Ferbis Tarım
- Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları
- Oba Makarnacılık
- Yeşil Global Enerji
- Alves Kablo
- Arkopa Ahşap Panel
- Multinet Kurumsal Hizmetler
- Koray Holding
- Zorlu Yenilenebilir Enerji
- Mogan Enerji Yatırım Holding
- Sümer Varlık Yönetim
- Artemis Halı
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri
- Mega Teks Tekstil Ürünleri
- Kuzey Boru
- Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- Uslu Çsm Demir Çelik
- Çates Elektrik Üretim
- Marbaş Menkul Değerler
- Cem Zeytin
- Durukan Şekerleme
- Altınkılıç Gıda ve Süt
- Penti Tekstil Çorap
- Alcas Metal
- Büyük Hekimoğulları Gıda
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler
- Şeker Yatırım Menkul Değerler
- Efor Çay
- Akçelik Demir Çelik
- Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
- Mega Metal
- Narlı Feribot İşletmeciliği
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
- Tavuk Dünyası
- Kızılay İçecek
- Kule Hizmet ve İşletmecilik
- Golda Gıda
- Cosmer Kimya
- SMM Tekstil
- Hdm Çelik Boru
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm
- Tezkim Tarımsal Kimya
- Kaymet Metal İmalat
- Kıraç Galvaniz
- Netcad Yazılım
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri
- OutMedya İletişim
- Destek Finans Faktoring
- IBS Isıtma Soğutma Havalandırma
- Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri
- Sümer Faktoring
- Omega Elektrik Pano
- N11.com
- Enda Enerji