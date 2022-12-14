Halka arz fırtınasına Kalyon Enerji de katılacak

Kalyon Enerji CEO’su Murtaza Ata, halka açılmayı düşündüklerini ve bunun 2023’te gerçekleşebileceğini belirtti.

Fotoğraf: Kalyon Enerji

Bloomberg HT’ye konuşan Ata, Türkiye’de enerjinin yerli kaynaklardan üretilmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek güneş panelinde ülkenin dışa bağımlılığın yüzde 90 oranında olduğunu söyledi.

Uluslararası finans kuruluşlarının milli yatırımlarda bonkör olmadığını vurgulayan Ata, sanayi kuruluşlarına kendi elektriklerini üretebilme olanağı verilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ata, Kalyon Enerji olarak önümüzdeki dönemde halka açılmayı düşündüklerini ve bu hamlenin 2023’te gerçekleşebileceğini belirtti.