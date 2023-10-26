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Yaramazlara biraz batar!

Halka arz edilen şirketten bir haftada yüzde 114’lük yükseliş

Geçtiğimiz hafta halka arz edilen Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (DOFER) sekiz günlük işlem sürecinde yüzde 113,91 değer kazandı.

Fotoğraf: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ekim tarihli kararıyla Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onaylamıştı.


10-11 Ekim tarihlerinde Dofer Yapı hisseleri için talep toplanmış, şirket hisseleri 16 Ekim’de de borsada işlem görmeye başlamıştı.

Şirket hisselerinin yükselişiyse durdurulamıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre DOFER hisseleri, halka arz edildiğinden beri yüzde 113,91 yükseldi.

Hisseler şu an 36,6 liradan işlem görüyor.

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