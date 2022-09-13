Halk TV’de ‘fakir kanal’ tartışması

Fox TV’den transfer olarak Halk TV’de yeni sabah programını sunmaya başlayan İsmail Küçükkaya’nın, “Biz fakir bir kanalız” sözlerine, akşam haberlerini sunan İrfan Değirmenci’den yanıt geldi: “Halk TV’nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır.”

Fotoğraf: YouTube

Küçükkaya, bu sabah sunduğu programda, “Biz fakir bir kanalız, onu söyleyeyim. Hedefleri, hayaller, umutları olan; hepsinden daha önemlisi geleceği olan bir kanalız. İşte ben bu vizyon için geldim. Bu kadar birikimden sonra dedim ki… Yok kolay değil, uluslararası bir markanın kanalından gelmek. Öyle kolay bir şey değil” demişti.

Küçükkaya’nın bu sözleri Twitter’da tartışma konusu olunca İrfan Değirmenci’den de itiraz geldi.

Değirmenci mesajında şunları yazdı: “Halk TV’nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır. Halk TV’nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin.”