Halit Yerebakan: Koruyucu önlemler almanız şart

Soğuk algınlığı, grip ve Kovid-19 kapıda. Vücut hastalıkla savaştığı için sindirime ayıracak enerjisi olmaz. Bu nedenle hastayken basit ve sindirimi kolay yiyecekler öncelikli tercih olmalı. Alınabilecek hijyen önlemlerinin yanında bağışıklığınızı da bu hastalıklara karşı hazırlamanız gerekli. Vücudunuzun hem güçlü kalması hem de daha kolay toparlanabilmesi için sağlıklı besinlerle mutfağınızı doldurmanın tam zamanı. Ancak yine de bir hastalığa yakalanırsanız mutfağınızda mutlaka bulundurmanız gereken bazı yiyecekler var. Hasta olduğunuz bir zamanı düşünün. Muhtemelen canınız pek bir şey yemek istemiyordur. Sindirimi kolay basit karbonhidratlara biraz da protein ekleyerek tüketmek kısa sürede daha iyi hissetmeye başlamanızı sağlayabilir.
SON HABERLER
AKP, İYİ Parti için ‘şartlarını zorluyor’: Başkanlık sistemi revize edilebilir
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet … Devamı...
Filmmor’da bu hafta: Kadınların oy hakkı mücadelesi
20'nci Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali … Devamı...
‘Rejim aleyhine propaganda’ suçlamasıyla tutuklanan İranlı futbolcu serbest bırakıldı
İran'da 'milli takıma hakaret etmek ve rejim aleyhinde propaganda yapmak' … Devamı...
Dünya Kupası: A ve B gruplarında düğüm bugün çözülecek
Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek. Dünya … Devamı...
Kılıçdaroğlu’ndan kış saati tepkisi: Türkiye’nin sabahları aydınlık olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kış saatine geçmemesine … Devamı...
Bartın’da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk … Devamı...
Asgari ücret için takvim netleşiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin … Devamı...
Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 07:32'de … Devamı...
Kripto parada ikinci çöküş: BlockFi iflas başvurusunda bulundu
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünün ardından, ABD … Devamı...
DTÖ: Küresel mal ticareti muhtemelen yavaşlayacak
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi'nin küresel ithalat … Devamı...