Halit Yerebakan: Koruyucu önlemler almanız şart

Soğuk algınlığı, grip ve Kovid-19 kapıda. Vücut hastalıkla savaştığı için sindirime ayıracak enerjisi olmaz. Bu nedenle hastayken basit ve sindirimi kolay yiyecekler öncelikli tercih olmalı. Alınabilecek hijyen önlemlerinin yanında bağışıklığınızı da bu hastalıklara karşı hazırlamanız gerekli. Vücudunuzun hem güçlü kalması hem de daha kolay toparlanabilmesi için sağlıklı besinlerle mutfağınızı doldurmanın tam zamanı. Ancak yine de bir hastalığa yakalanırsanız mutfağınızda mutlaka bulundurmanız gereken bazı yiyecekler var. Hasta olduğunuz bir zamanı düşünün. Muhtemelen canınız pek bir şey yemek istemiyordur. Sindirimi kolay basit karbonhidratlara biraz da protein ekleyerek tüketmek kısa sürede daha iyi hissetmeye başlamanızı sağlayabilir.

Halit Yerebakan’ın yazısı