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Yaramazlara biraz batar!

Halime Kökce: Anketler AK Parti ve Erdoğan’ın oylarının yükseldiğini gösteriyor

Kamuoyu anketleri son bir ayda AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oylarının yükseldiğini gösteriyor. Karşıt blokun oyları ise düşüyor. Tüm çabalara, İngiliz büyükelçisi ayrı ABD büyükelçisi ayrı el vermesine ve hatta masada nasıl oturacaklarına bile iyi kötü bir çözüm bulmuş olmalarına rağmen AK Parti kaya gibi yerinde duruyor. Bunu anlamlandırmakta zorluk çekenler bir zamanlar makarnaya, kömüre bağlıyorlardı neticeyi. Kısa bacaklı köylü güruhun oy verdiği bir partiydi AK Parti onların gözünde. Artık bu açıklama ile kendilerini dahi kandıramıyorlar.

Halime Kökce’nin yazısı


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