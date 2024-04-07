Halil Özer: Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili kilit sorular var

Halil Umut Meler maç oynanırken bir iletişim trafiği yaşandı. Orta hakemden dördüncü hakeme, temsilci falan filan… Meler’in maçı tatil etmeye niyeti açık bir şekilde vardı. Peki son noktayı kim koydu? Hakeme “hayır maçı oynat, bitir” kim dedi?

İlk yarıda yaşananlar belli. Trabzon küçük bir şehir. Neden polis devre arasında tribünlerin önüne çevik kuvveti yerleştirmedi? Bir gün önceki güvenlik toplantısında sadece çay kahve mi içildi?

Olayların başlangıcı olan maskeli şahıs nasıl oluyor da oralara kadar girdi. Çünkü bu şahsın tribüne bile maskeye geldiği belirtiliyor. Hatta içeri girerken bile maskeyi çıkarmadığı öğrenildi. Bu kayıtlarda belli. Bu adam TFF’nin kararlarında etkili oldu. Tek başına tribünleri indirdi, futbolcuları kavgaya dahil etti. O adama ya da futbol teröristine nasıl izin verildi? İçeri nasıl sokuldu, Niye kimse dur demedi? Kim bu adam? Gözü dönmüş bir şekilde futbolculara tek başına ilk yumruğu atma cesaretini nasıl buldu?

Daha çok sorum var. Bu olay öyle hemen unutulacak bir olay değil. Her konu ayrı sıkıntı. Her hafta farklı sorular getirmeye çalışacağım. Türk futbolunun geleceği için bu olayda hiç kimse kulağının üstüne yatmamalı. Özellikle Trabzonlu gazeteciler. Bizden daha yakınlar ve bizden daha kolay çözebilirler. Ama önemli olan renk rekabeti mi yoksa Türk futbolunun geleceği mi ona karar vermeliler.

Halil Özer’in yazısı