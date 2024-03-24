Halil Özer: El insaf

Bunca olaya rağmen “Aman ligden çekilme. Sen olmaz isen ne yaparız”…

Kardeşim el insaf.

3 Temmuz’a hiç girmiyorum bile. Ayrıca unuttuğum bir sürü konu var.

Sen bu kulübün etinden suyundan, iliğinden kemiğinden her şeyinden yararlan, sonra durmadan dayak at.

Hafta başında Trabzonspor bir basın toplantısı düzenledi. Peki niye iki büyük partiden milletvekillerini o toplantıya katıyorsun? O andan itibaren FİFA’nın takibine girdin. Çünkü FİFA’nın en hassas olduğu konu.

Futbola siyaseti sokmayacaksın.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklama yapmış…. Sormazlar mı bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Ne güzel ama yap yap kenara çekil.

Halil Özer’in yazısı