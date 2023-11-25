Halil Kağan Öyken: İşten ayrılırken verilen kodlar nelere neden oluyor?

İşten çıkış koduna göre işsizlik maaşı, ihbar ve kıdem tazminatı alıp alamayacağınız belirlenmektedir.

İşçinin daha sonraki çalışma hayatında da işe alınıp alınmamasında etkili olabilmektedir.

İşten ayrılırken verilen kodun gerçeği yansıtması ve hata yapılmaması gerekmektedir.

Aksi takdirde hak kayıplarından dolayı işçi ve işveren tarafı kendilerini idari ve adli süreçlerde bulmaktadırlar.

İşten çıkış kodu nasıl öğrenilir? Hangi kodlar ile işsizlik ödeneği alınabilir? İşten çıkış kodunda hata varsa ne yapılabilir? İşten çıkış kodunun ne olacağı ile ilgili işçi ve işveren anlaşamazlar ise ne yapılabilir? İşten çıkış kodu ile ilgili anlaşılamaz ise dava açılabilir mi?

Halil Kağan Öyken’in yazısı