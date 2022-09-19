Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını döven erkek serbest bırakıldı

Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını döven erkek hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Dilek Sarıgül / csgorselarsiv.org

Konya Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.M.Y., müşteki A.H.İ. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık A.H.İ., olay günü ‘sinir krizi geçirdiğini’ söyleyerek tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen müştekinin babası M.İ. ise sanığın kızını tehdit ettiğine tanık olduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın ‘tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak’ kadının evi ve iş yerine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Serbest bırakılıp sosyal medya tepkisi sonrası tutuklanmıştı

A.H.İ., kendisine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle eski erkek arkadaşı H.M.Y. hakkında 24 Nisan’da suç duyurusunda bulunmuş, şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen H.M.Y., kadını tehdit etmeye devam etmişti.

Bunun üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan A.H.İ, evine dönerken kendisini takip eden H.M.Y. tarafından dövülmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan A.H.İ., darp raporu alarak H.M.Y., hakkında yeniden şikayette bulunmuş, sonrasında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kadın, şüphelinin tehdit ve hakaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayınlamış, görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.M.Y.’yi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.