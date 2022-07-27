Hakim geçmişte sahte çekle kefalet ödemeye kalkan kişiye kefalet hakkı tanımadı

ABD’nin Hawaii eyaletinde, üç tutuklunun hapisten çıkması için kefalet ücretlerini geçersiz çekle ödemeye çalışan kişi yakalandı.

Fotoğraf: www.mybanktracker.com (temsili)

Samuela Tuikolongahau Jr., 2020’de, eyaletin başkenti Honolulu’daki mahkemeye 760 bin, 400 bin ve 50 bin dolarlık üç çek sundu. Toplam, 1 milyon 210 bin dolarlık çekler üç kişinin kefalet ücretiydi. Çeklerin inceleneceği söylendi; Tuikolongahau Jr. mahkeme salonunda ayrıldı.

İnceleme sonucunda çekler sahte çıktı. Hapisten çıkmak isteyen biri kadın üç kişi serbest bırakılmadı. Bu üç kişiyle Tuikolongahau Jr. arasında nasıl bir yakınlık olduğu mahkeme belgelerinde belirtilmedi.

Ağustos 2020’de, sahte kimlikle sahte çek kullanarak Land Rover satın aldığı da belirlenen Tuikolongahau Jr. pazartesi günü yakalanıp tutuklandı.

Dün çıktığı mahkemenin hakimi, savcının isteği doğrultusunda yargılama sürecinde kefaletsiz tutuklu kalmasını kararlaştırdı.