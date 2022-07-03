Hakemden hakeme yeşil sahada evlenme teklifi

Ağrı’da futbol hakemliği yapan Recep Gündüz, yönettiği maçta hakem yardımcısı olan kız arkadaşına evlenme teklif etti.

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C Klasman yardımcı hakemi Gündüz, üniversite yıllarında yeşil sahada tanıştığı yardımcı hakem Ayşe Polat’a, yönettikleri futbol müsabakasında sürpriz yaptı.

Gündüz, Polat’ın da kendisiyle U-14 Ligi Ağrı Vefa Spor-Ağrı İdmanyurdu Spor final müsabakasında görev alacağını öğrenince evlilik teklifi için pankart hazırlayıp çiçek ve yüzük aldı.

Konuyu anlattığı il hakem kurulu ve her iki takımın hocasından da tam destek alan Gündüz, başlama vuruşuyla maçı başlattı. ‘Senaryo’ gereği maçın 10. dakikasında bir pozisyona itiraz eden teknik direktörün yanına doğru koşup giderken, yedek kulübesinden gelen futbolcular ellerinde, “Benimle evlenir misin Ayşem” yazılı pankartla yardımcı hakem Polat’ın yanına gitti.

Gündüz, yeşil sahada önünde diz çöküp yüzük verdiği Polat’a, “Bir ömür benimle aynı yastığa baş koyar mısın” diye sordu.

Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Polat, Gündüz’ün evlilik teklifine “Evet” yanıtını verdi. Çifti, hem futbolcular hem de taraftarlar uzun süre alkışladı.

Kaldığı yerden başlayan maçı 4-1 kazanan Ağrı İdmanyurdu Spor, Ağrı U-14 Ligi’nin şampiyonu oldu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu bu maçın çok farklı anlamlar taşıdığını söyleyen Gündüz şöyle devam etti: “Ayşe’yle dört yıl önce yeşil sahalarda tanıştık. Bugün yeşil sahalarda bunu ebedi mutluluğa bağlamak için sürpriz bir etkinlik yaptık. Sürpriz evlenme teklifinden, maçta görevli saha komiseri, il hakem kurulu başkanı ve her iki takım hocalarının haberi vardı. Sadece kız arkadaşım Ayşe’nin haberi yoktu. Böyle bir etkinlik yapmayı uygun gördük. Evlenme teklifi yaptım ve kendisi de kabul etti. O an nabzım zaten yüksekti. Kız arkadaşım sürprizi görünce çok şaşırdı ve ben de afalladım ama güzeldi. Sonuç olarak kabul etti.”

Ayşe Polat da üniversite birinci sınıf öğrencisiyken bir futbol müsabakasında Gündüz’ün yardımcı hakemi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Aşırı bir heyecan vardı ve bunu maça yansıtmaktan korktum. Çok şükür maç sakin bir şekilde bitti. Arkama döndüğümde pankartı gördüm ama ilkinde okuyamadım. İkinci defa baktığımda okuyabildim. Hoca bana doğru geldiğinde yakınımda bulunan takım hocasına kart verir zannediyordum. Meğer evlenme teklifine geliyormuş.”