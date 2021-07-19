Hakan Çelik: Hızla yetişmek uğruna yapılabilecek hatalar can kayıplarına yol açabilir

Ölümlü trafik kazaları uzun tatil dönemlerinde artıyor. Temel kurallara uyarak hem kendi hayatınızı hem de başkalarını koruyun.

Türkiye’de her yıl trafik kazalarında binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Özellikle uzun bayram tatillerinde çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor. Kurban Bayramı bu yıl daha uzun bir tatil şeklinde yaşanacak. Vatandaşlarımızın bir kısmı hafta sonundan yollara çıktı. İşleri ve planlamalarını yeni organize edenler ise bugün ve yarın yollarda olacak. (…)

Sorumlu, dikkatli araç kullanalım. Yola çıkınca hedefimize birkaç saat önce ulaşmak hiçbir şeyi değiştirmez fakat hızla yetişmek uğruna yapılabilecek hatalar can kayıplarına yol açabilir.

Hakan Çelik’in yazısı