Hakan Albayrak: AK Parti gidip CHP gelirse kazanımlar kaybedilir mi?

Günümüz Türkiye’sinde, başörtülü diye yükseköğrenim haklarının engellenmesi şöyle dursun, hanımlar kamu görevlerinde de başörtülü olabiliyorlar.

Büyük, çok büyük kazanım.

Kur’an kurslarının, İmam-Hatip okullarının üzerindeki baskıların kalkması da öyle.

AK Parti gidip CHP gelirse bu kazanımlar kaybedilir mi?

Orasını bilmem ama şurası kesin gibi: Mevcut siyasi atmosferde CHP, bu kazanımları teminat altına almaya yönelik anayasa değişikliklerine karşı çıkamaz. Karşı çıkamayacağı gibi, destek vermeye kendini mecbur hisseder.

Meclisten ezici çoğunlukla, hatta belki oybirliğiyle geçirilebilir böyle düzenlemeler.

Ve ileride bu düzenlemeleri değiştirmek isteyen partiler çıkarsa mecliste nitelikli çoğunluğu bulmaları gerekir ki Türkiye gerçekliğinde buna ihtimal verilemez.

Anayasa Mahkemesi’nin eski Anayasa Mahkemesi olmadığını ve “411 el kaosa kalktı” gibi manşetler atan bir ‘ana akım medya’nın kalmadığını da hatırlatalım.

Söz konusu kazanımları hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak netlikte ifadelerle anayasal teminat altına almanın önünde hiçbir engel görünmüyor.

Hakan Albayrak’ın yazısı