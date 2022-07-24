Haiti’de çetelerin çatışmasında dört günde 200’den fazla kişi öldü, BM’den çağrı geldi

Haiti’de başkan Jovenel Moise’nin öldürülmesinden sonra çeteler arasında başlayan alan kontrolü çatışmasında 21 kişi daha öldü. Dört günde 200’ü aşkın kişinin öldürüldüğünü belirten Birleşmiş Milletler (BM) şiddetin durdurulmasını istedi.

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Ülkenin kuzeyindeki l’Artibonite bölümüne bağlı Petite Riviere semtinde, rakip çeteler arasında şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada 21 kişi yaşamını yitirdi. İnsan hakları örgütüne göre, ölenlerin arasında masumların da olduğu bildirildi.

AA’da yer alan habere göre insan hakları savunucuları, kurbanların bazılarının palayla ve diri diri yakılarak vahşice öldürüldüğünü belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, şiddetin durdurulmasını istedi.

Sadece dört günde 234 ölü

BM, 8-12 Temmuz’daki çatışmalarda 234 kişinin öldüğünü bildirmişti. Devam eden şiddet dalgası, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin 7 Temmuz 2021’de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı. Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.