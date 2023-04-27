Hafta sonu Müze Gazhane: Adamlar, Ozbi ve Zuhal Olcay dayanışma için sahnede

Müze Gazhane’de bu hafta sonu ‘Dayanışmanın 100’ü’ projesi kapsamında, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen yerel üreticilerin ürünlerinin satışı, söyleşi, panel ve konserler var.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden beri bölgede çalışmalar yürüten yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin dayanışma faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, ‘Demokrasi Yüzyılı’ kapsamında yeni bir projeye imza atıyor.

İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu paydaşlığında halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek ‘Dayanışmanın 100’ü’ projesi, bu hafta sonu Müze Gazhane’de.

Proje, gün boyu sürecek etkinliklerin ardından akşam da konserlerle devam edecek.

19:30’da başlayacak konserlerde, 29 Nisan Cumartesi günü Paptircem ve konukları Can Ozan, Selin Sümbültepe, Batu Akdeniz, Egemen Akkol, Nova Norda, Süh.eyl’in ardından Adamlar sahne alacak.

30 Nisan Pazar günü ise Jülide Özçelik ve konukları Mert Fırat, Zuhal Olcay, Özge Fışkın’ın ardından Ozbi müzikseverlerle buluşacak.

Dayanışmaya ortak olmak isteyen İstanbullular ‘Dayanışmanın 100’ü‘ projesinin ayrıntılarına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.