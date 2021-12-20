Hafta kapanışında çakılan Borsa İstanbul, açılışta da dalgalı

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşen ve iki kere devre kesici uygulanan Borsa İstanbul’da yeni hafta da olumsuz fiyatlamalarla başladı. Endeks açılış bölümünün hemen ardından artıya geçti.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

BIST 100 endeksi, 14 işlem günü süren aralıksız yükselişinin ardından cuma günü yüzde 8,52 değer kaybıyla haftayı 2084,47 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksi, bu sabah önceki kapanışa göre 77,44 puan ve yüzde 3,71 değer kaybederek 2007,04 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,31 ve holding endeksi yüzde 3,76 düşüş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 5,55 ile bilişim oldu.

Satışların derinleşmesi ile cuma günü Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici iki kez devreye girmişti.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul yönetimi, bugün açığa satışa sınırlama getirdi. Buna göre BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak.

Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2200 seviyesini direnç, 1975 puanı ise destek olarak takip ediyor.