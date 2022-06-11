H. Bader Arslan: İletişiminin profesyonelce yapılmadığını net olarak söyleyebiliriz

Ekonomi politikasında iletişim çok önemlidir. Doğru bir iletişim stratejisinin vereceği destek, atılacak adımdan umulan faydayı kat kat artırabileceği gibi, yanlış bir ürün-iletişim karması tam tersi sonuçlar da verebilir.

Herhangi bir ülkede ve herhangi bir zamanda görev yapan ekonomi yönetiminin tercih edeceği politikada hedeflediği sonuçlara ulaşması için hem bu politikanın gerekçesini, hem amaca uygunluğunu, hem uygulama yöntemini doğru belirlemesi ve bunları ilgili paydaşlara doğru aktarması gerekir.

Şimdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde Perşembe akşamı atılan adımlara bakalım.

Ancak doğru bir politika tercihi ve güçlü bir iletişim karması politika yapıcıyı hedeflediği noktaya yaklaştırabilir. Açıklanan tedbirleri doğru bulanlar, doğru bulmayanlar olabilir ancak; bunların iletişiminin profesyonelce yapılmadığını net olarak söyleyebiliriz.

H. Bader Arslan’ın yazısı