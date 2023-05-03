Gwyneth Paltrow eski sevgilileri hakkında ‘açık’ konuştu

Katıldığı bir podcast yayınında eski sevgililerini ‘değerlendiren‘ Gwyneth Paltrow, Ben Affleck’in ‘tekniğini‘, Brad Pitt’in ‘kimyasını‘ övdü.

Fotoğraf: Goop

50 yaşındaki Hollywood yıldızı ilişkiler hakkında mizahi bir tonda tavsiye veren ‘Call Her Daddy’ adlı podcast yayınında, 1997’den 2000’e kadar birlikte olduğu Ben Affleck’in yatakta ‘teknik olarak mükemmel‘ olduğunu söyledi. İlk görüşte aşık olduğu Brad Pitt’le müthiş bir kimyaları olduğunu anlattı.

Paltrow ve Pitt Seven filminin setinde tanıştı. Fotoğraf: Arşiv

Insider‘ın aktardığına göre Paltrow, Pitt’le ‘Seven‘ filmindeki tanışmalarını “‘Merhaba‘ dedik ve ilk görüşte büyük, büyük bir aşk oldu. Çılgıncaydı” diye anlattı.

Ancak nişanlandıktan sonra, Pitt’le evlenmeye hazır olmadığını çünkü henüz kendini bulamadığını fark etti: “Şu anda tanıştığım 22, 23 yaşındaki pek çok gençten çok daha çocuktum. Kim olduğumu, benim için neyin önemli olduğunu, sınırlarımın ne olduğunu gerçekten keşfetmemiştim.”

Paltrow bir soru üzerine “Her ikisinin de iyi öpüştüğünü’ söylerken, mahcubiyetini “Kızımın bunları dinleyeceğine inanamıyorum” diyerek belirttti.