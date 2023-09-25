Güvenç Dağüstün: Bu durum hukuksuzdur! Nokta!

Artık benim beklentilerim çok düştü. Karşımda çok üstün zekalar beklemiyorum. Tüm alfabeyi baştan sona takılmadan sayabilen, Türkiye’nin herhangi on ilini takılmadan arka arkaya sıralayabilen, başkent neresi, hiç takılmadan söyleyebilen ve bunların hepsini aynı anda değil, sadece bir tanesini bile becerebilen kişiyle yine de diyalog kurabilirim gibi geliyor. Ama görüyorum ki günümüzde bunu bulmak da zor.

Hıyarın birinin Atatürk posteriyle olan sinir bozucu videosu geçtiğimiz haftanın gündemiydi. Evladım olsa eldivenle sevmem, öyle de antipatik bir çocuk. Çocuk önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Sosyal medya hesabımda “Cahil bir çocuktan nasıl bir militan yaratılır! Bu çocuğun tutuklu yargılanması hukuksuzluktur!” yazdım. Vay efendim bir linç, bir linç! Yahu kardeşim, ben fikrimi yazmıyorum ki. Hukuki bir durumdan bahsediyorum. Konu tartışmaya kapalı yani! Bu durum hukuksuzdur! Nokta!

Güvenç Dağüstün’ün yazısı