Güvenç Dağüstün: Ağacı da kesen, Zeki Müren’i de seven holdinglerin şarkıcıları

Limak’ın sanata ve sanatçıya desteği bizim sanatçı entelijansiyası tarafından pek bir sevilmişti. Bakınız Limak’ın internet sitesinden alıntılıyorum: “Kültür ve sanatın günlük yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle genç neslin kültürel ifade özgürlüğü, kültürün korunması adına hayati önem taşıyor. Limak, görsel sanatlar, müzik yoluyla kültürel ifade özgürlüğünü teşvik etmeyi ve bireylerin özgün kültürel kimliklerini korumalarını sağlamayı hedefliyor. Bireylerin farklı kültürel miraslarını tanımak, toplumların daha açık fikirli olmalarına yardımcı oluyor, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekliyor.”

Ne kadar tatlı değil mi? Bunlar ağaç keser der misin? Demek ki sanat-sepet camiasının ağzına iki kaşık bal çalınınca orman katletmek meşrulaşıyor! Limak’la büyük projeler yapan isim, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tenor Murat Karahan.

Karahan, Limak Holding ile Zeki Müren şarkıları projeleri yaptı. Onlarca konser, kayıt. Çok kötü iş bu arada! Felaket! Zeki Müren’in kemikleri sızlamıştır. Karahan kalibresinde bir opera şarkıcısı kariyerini nasıl bu kadar kötü yönetebilir, anlamak mümkün değil. Bir müzisyenin kıblesi makam ya da para olunca böyle şeyler oluyor işte. Ağacı da kesen, Zeki Müren’i de seven holdinglerin şarkıcıları olduğunuzda böyle oluyor işte. Böyle olmayınca ise sanatçı oluyorsun zaten.

Güvenç Dağüstün’ün yazısı