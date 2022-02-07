Güvenç Dağüstün: 18 günde 199,95 liralık A4 kağıt harcamak yerine 99 liraya seccadeyi almak daha akıllıca

“Biz CHP’deyken her 2 Temmuz’da Alevilerle Sünnileri birbirlerine düşürmek için Sivas’a giderdik” ile başlayan performans “A4 kâğıtlardan seccade yapıp namaz kılardık” ile devam etti. Sayan, bu son performansı ile yine dillerden düşmeyeceğe benzer.

CHP’nin Genel Merkezi’nde bile mescit olduğu biliniyor; yazıldı çizildi. Ben başka, ufak, minicik bir çalışma yaptım.

67×133 cm boyunda bir seccadeyi internette saniyesinde buldum. Fiyatı 99 TL. Bir A4 kâğıt aşağı yukarı 21×30 cm ölçülerinde. Aşağı yukarı 14 sayfadan bir seccade yapılabiliyor. Ayrıca onları birbirine yapıştırmak için kullanacağımız bant var. Hadi o da bizden olsun. Devam edelim…

1250 yapraklık bir koli A4 kâğıdın fiyatı 199,95 TL. 1250’yi 14’e böldüğümüzde çıkacak sayı ise kaç kere kâğıttan seccade yapabileceğimizin sayısı olacaktır. Yuvarlarsak 90 çıkıyor. A4 kâğıdın canı nedir ki, bir vakitte bir A4 seccade parçalanır. Demek ki 90’ı 5 vakite bölersek bir top kâğıt kaç günde bitecek onu bulacağız: 18!

18 günde 199,95 liralık A4 kâğıt harcamak yerine 99 liraya seccadeyi almak her şekilde daha akıllıca.

Güvenç Dağüstün’ün yazısı