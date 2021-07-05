Güven Gürkan Öztan: Yargı ve polis teşkilatlarında MHP’ye yakın isimlerin hızlı yükselişi Bahçeli’nin elini güçlendiriyor

Siyasette her an bir kırılmanın yaşanabileceğini tahmin eden MHP’liler iktidarın nimetlerini sonuna kadar kullanıyor. MHP’nin gazetesi Türkgün’ün kamu bankalarının reklamlarıyla ihya edildiğinin ortaya çıkması yalnızca küçük bir örnek. Asıl “kalıcı” ilişkiler, bürokrasinin çeşitli kademelerinde örülmeye devam ediyor. Kimi komutanların peşi sıra MHP teşkilatlarına yaptıkları ziyaretlerin gözler önüne serdiği tablo, yargı ve polis teşkilatlarında MHP’ye yakın isimlerin hızlı yükselişi Bahçeli’nin elini güçlendirmeye devam ediyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı