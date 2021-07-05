Güven Gürkan Öztan: Yargı ve polis teşkilatlarında MHP’ye yakın isimlerin hızlı yükselişi Bahçeli’nin elini güçlendiriyor

Siyasette her an bir kırılmanın yaşanabileceğini tahmin eden MHP’liler iktidarın nimetlerini sonuna kadar kullanıyor. MHP’nin gazetesi Türkgün’ün kamu bankalarının reklamlarıyla ihya edildiğinin ortaya çıkması yalnızca küçük bir örnek. Asıl “kalıcı” ilişkiler, bürokrasinin çeşitli kademelerinde örülmeye devam ediyor. Kimi komutanların peşi sıra MHP teşkilatlarına yaptıkları ziyaretlerin gözler önüne serdiği tablo, yargı ve polis teşkilatlarında MHP’ye yakın isimlerin hızlı yükselişi Bahçeli’nin elini güçlendirmeye devam ediyor.
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El emeği göz nuru: Amigurumi, keçeden melek, vegan mum ve çok daha fazlası…
İstanbul Gönüllüleri’nin kentin farklı yerlerinde açtığı ‘kadın emeği pazarları’nda, amigurumi, vegan mum, keçeden melek, deri ve kumaş çanta, kağıt sanatının ‘çevreci’ örnekleri ve çok daha fazlası var. El emeği göz nuruyla üretilenler direkt tüketiciyle buluşuyor!
Filipinler’de 92 kişiyi taşıyan uçak düştü
Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. 45 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Oyuncu Nilüfer Açıkalın kadınlara dayatılan algıyı eleştirdi: Güzellik faşizmi
Yeşilçam dizisi ile setlere dönen Nilüfer Açıkalın günümüzde kadınlara dayatılan güzellik algısı için ‘faşizmin alası’ dedi. Açıkalın dünya görüşünü ise “Eşitlikçi, paylaşımcı ve haksızlığa tahammülü olmayan biriyim” sözleri ile açıkladı.
Pandemide internet bağımlılığı: Çocuklara banyo, yemek, uyku bile zor
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu yaklaşık 5 bin öğrenci ile yaptıkları çalışmalarında sorunlu internet kullanımı oranını yüzde 17,1 bulduklarını belirterek oranın yüksekliğine dikkat çekti.
TRT ‘Tosuncuk’un ifadesini geçti; avukatından yalanlama geldi
‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Aydın “Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum” dedi.