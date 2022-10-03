Güven Gürkan Öztan: Türk sağı kendi ezberini muhalefetin sosyal demokrat ve cumhuriyetçi kanadına dayatıyor

Türk sağı kendi ezberini nicedir muhalefetin sosyal demokrat ve cumhuriyetçi kanadına dayatıyor. İktidar blokunun İslamcı ve milliyetçi taban üzerinde seyrelmeye başlayan nüfuzunu kendi ikbali için fırsat olarak gören ‘eski AKP’liler’ ve ‘eski MHP’liler’ mütemadiyen el yükseltiyor, kendilerini muhalefetin en kilit unsurlarıymış gibi gösteriyor. Laik kesimleri ‘elde bir’ olarak gören, Erdoğan karşıtı geniş koalisyonu sürekli sağa doğru çekmeye çalışan ‘ılımlı muhafazakâr’ ve “demokrat milliyetçi” aktörler, 2023’te iktidara gelecek başka bir sağ koalisyon hayaliyle yanıp tutuşuyor.

6’lı masada oturan sağcı liderlerin gündeminde, iktidar bloku karşısında bunca yıldır muhalefetini sürdüren cumhuriyetçiler, sosyalistler, Kürt seçmenler nasıl bir Türkiye istiyor sorusu zerre kadar yer işgal etmiyor. CHP yönetiminin sağa açılma stratejisini, laik-cumhuriyetçi tabanının da sorgusuz sualsiz benimsediğini varsayıyorlar. CHP ile neden yan yana duruyorsunuz diyenlere ‘CHP değişti’ cevabını veriyorlar ama ‘değişimden’ anladıkları parti söyleminin kendi çizgilerine yakınlaşması.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı